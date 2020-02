Hoe besloten is een WhatsAppgroep?

De Hogeschool Rotterdam Ⓒ Foto ANP

AMSTERDAM - Is een besloten appgroep of Facebook-pagina wel zo besloten? Nee, zeggen experts, niet als er geen ’deurbeleid’ wordt gevoerd door de beheerders. Dan krijgt de groep een ’openbaar karakter’ en dat kan juridisch gevolgen hebben als er bijvoorbeeld racistische opmerkingen worden gemaakt of gevoelige memes worden gedeeld.