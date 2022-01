Premium Het beste van De Telegraaf

Familie spoorduwer Brussel verbijsterd: ’Hij heeft zware problemen’

Door Pieter Huyberechts en Dirk Coosemans Kopieer naar clipboard

Brussel - De Franse verdachte van 23 jaar is aangehouden, de vrouw van 55 jaar die door hem op het spoor werd geduwd en als door een wonder aan de dood ontsnapte, maakt het lichamelijk goed. Dat is de balans na een huiveringwekkend voorval in metrohalte Rogier, hartje Brussel, vrijdagavond omstreeks kwart voor acht. „Ik hoop dat de vrouw gerechtigheid krijgt’, reageert de familie van de dader. De man kampt volgens hen met ernstige problemen.