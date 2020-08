Politie redt hond uit snikhete auto

Daar moest een wijkagent een hond uit een auto bevrijden. „Met 31 graden zijn er geen excuses een hond 30 tot 45 minuten in de volle zon in een geparkeerde auto te laten zitten!” Uit een grafiekje dat de agent deelt blijkt dat de temperatuur in de auto opgelopen was tot zo’n 50 graden.

Op de bijbehorende foto is te zien dat de hond op de schoot van de agent aan het uithijgen is. Het baasje kon rekenen op een proces-verbaal.