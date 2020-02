VN slaan alarm over ongekende vluchtelingenstroom Syrië

Het VN-Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA) meldt dat sinds december zo’n 700.000 mensen op de vlucht zijn geslagen. „Het is de snelst groeiende vluchtelingenstroom die we ooit hebben gezien in het land”, zegt een woordvoerder.

De troepen van de Syrische leider Bashar al-Assad zijn in het noorden van het land bezig aan een opmars. Ze proberen het laatste grote bolwerk van de opstandelingen in te nemen. Burgers vluchten daardoor richting de grens met buurland Turkije. Het kwam de afgelopen dagen herhaaldelijk tot botsingen tussen de Turkse en Syrische strijdkrachten.

Vluchtelingenkampen overvol

De bloedige burgeroorlog had al geleid tot een enorme vluchtelingenstroom. Meer dan 5 van de circa 17 miljoen Syriërs zijn naar het buitenland vertrokken. Miljoenen andere Syriërs zijn hun huizen ook ontvlucht, maar hebben het land niet verlaten. Zij hebben vaak moeite om onderdak te vinden. De VN-vluchtelingenorganisatie waarschuwt dat moskeeën en vluchtelingenkampen overvol zijn.