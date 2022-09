Valkenburg weigert vergunning voor camping Gillis

Over de uitkomsten van het Bibob-onderzoek wil een woordvoerster van de gemeente geen toelichting geven. „Meer informatie geven we niet”, zei ze.

De Oostappen Groep kocht camping Den Driesch in Valkenburg in november vorig jaar, en opende die zonder een exploitatievergunning aan te vragen. Burgemeester Daan Prevoo sloot de camping, waarop de vergunning alsnog werd aangevraagd. Bij het beoordelen van die aanvraag stelde de gemeente een Bibob-onderzoek in, waarna werd besloten geen vergunning te geven.

Gillis is bekend als realityster bij het Talpa-programma Massa is Kassa, maar kwam de afgelopen tijd vaker negatief in het nieuws.

Dwangsom

Zo legde de gemeente Peel en Maas hem onlangs een dwangsom van 1 miljoen euro op wegens het illegale huisvesten van arbeidsmigranten op een camping in Baarlo. In augustus moest hij voor de rechtbank verschijnen wegens de vermeende mishandeling van zijn vriendin Nicol Kremers. Hij zou haar onder meer in haar rug en neus hebben gebeten, zo liet de officier van justitie weten. De mishandeling zou hebben plaatsgevonden op 29 mei in Gillis’ vakantiepark Prinsenmeer in Ommel, even ten zuiden van Helmond. Gillis moest daarna een nacht in de politiecel doorbrengen.

Bekijk ook: Peter Gillis maakt bezwaar tegen dwangsom van miljoen euro

Mark Gillis, zoon van Peter, werd in de nacht van 6 op 7 november vorig jaar op brute wijze overvallen toen hij bij zijn chalet op Prinsenmeer aankwam. Gillis werd met een vloeistof in het gezicht gespoten en getaserd. Nadat hij was overmeesterd, werd hij bestolen van een horloge, twee armbanden, een telefoon en een zonnebril. Het zou gaan om drie daders.

De woordvoerder van Peter Gillis laat weten later woensdag met een reactie te komen.