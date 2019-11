Vrijwilligers bewaken mysterieuze plek in zoektocht naar Willeke Dost

Johnny Bergsma uit Meppel en Henri Dekker uit Hoogeveen nemen het eerste etmaal van de bewaking voor hun rekening. „In principe doen we niks, zijn we niemand tot last. Dit is puur om een oogje in ’t zeil te houden”, benadrukt Johnny’s vrouw Magda. „Zodat niemand wat weghaalt en totdat justitie de plek hierachter gaat zoeken. Zolang blijven we hier. Dat het meisje eindelijk gevonden wordt en een respectvolle rustplaats krijgt. Voor haar familie is het natuurlijk net zo. Je vraagt je nu alleen maar of er hier iets is.”

Bekijk ook: Politie niet meer op zoek naar verdwenen Willeke Dost

De destijds 15-jarige Willeke verdween in de nacht van 14 op 15 januari 1992. Van haar is sindsdien niets meer vernomen. Sommigen vermoeden dat de stoffelijke resten van het meisje daar ergens begraven liggen. Aanleiding voor de eerste graafactie waren opmerkelijke radarbeelden en speurhonden die aansloegen. Maar er werd niets aangetroffen.

De zoekgroep Willeke Dost

De amateurspeurneuzen, oftewel de Zoekgroep Willeke Dost, nam hier geen genoegen mee en schakelden via een particulier recherchebureau een tweetal Amerikaanse forensisch specialisten in voor het beoordelen van foto’s en grondradarbeelden. Die wijzen nu naar een nieuwe plek, waar nog niet eerder gezocht zou zijn. „Een markante plek is het gewoon, met bijzondere afmetingen. En dat op maar 30 meter van het huis af”, vertelt speurder Jan Huzen. „Op het perceel is al eerder gespeurd, maar niet daar. Omdat het werd aangezien als grond van de buren.”

Bekijk ook: Vermissing prikkelt de speurneus

Volgens woordvoerder Melanie Kompier van het Openbaar Ministerie moeten de onderzoeksresultaten van de Amerikanen nog eerst nader bestudeerd worden door Nederlandse rechercheurs. Wat de spontane actie om het terrein te bewaken aangaat, verwijst ze naar de politie. „Het is aan hen om eventueel te handhaven, als zonder toestemming iemands terrein betreden wordt.”