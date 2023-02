Jupiter heeft er 12 maantjes bij en is nu recordhouder in het zonnestelsel

Jupiter trekt vanwege zijn grootte vele manen aan, waarvan de meeste piepklein zijn. De kleinste maantjes van Jupiter hebben een diameter van slechts een kilometer. Ganymedes, de grootste maan van Jupiter is zelfs groter dan de planeet Mercurius. Het is nog niet zeker of alle nieuw maantjes van Jupiter een eigen naam krijgen.

Jupiter staat dus bovenaan met 92, de nummer twee is Saturnus met 70 manen. Daarna volgen Uranus en Neptunus met 27 en 14 manen. In de achterhoede volgen Mars met twee maantjes en onze eigen Aarde met een. Venus en Mercurius moeten het helaas zonder maan stellen.