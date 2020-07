Gewonde door steekpartij in Weert

Ⓒ Hollandse Hoogte

WEERT - Door een steekpartij op de Eindhovenseweg in het Limburgse Weert is in de nacht van zaterdag op zondag iemand gewond geraakt. Agenten hebben een 29-jarige man uit Weert aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. Dat laat de politie weten.