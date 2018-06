Ook Oostenrijk wil dat EU bezuinigt

Bondskanselier Sebastian Kurz van Oostenrijk Ⓒ AFP

MÜNCHEN - Oostenrijk vindt dat de begroting van de EU flink omlaag moet na de Brexit. Bondskanselier Sebastian Kurz betoogde donderdag tijdens een congres van de Europese Volkspartij in München dat de Europese Unie na het vertrek van Groot-Brittannië 13 procent van haar bevolking kwijt is. Dan zijn op bestuurlijk niveau in de EU bezuinigingsmaatregelen gepast. Dat is ook het Nederlandse standpunt.