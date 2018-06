Plan: afgewezen asielzoekers naar kamp buiten EU

Volgens De Standaard werkt een klein groepje landen binnen de EU aan een idee om een eind te maken aan de ’asielhoppers’ binnen de EU.

De Deense premier had al eerder gezegd aan een kamp op het Europese vasteland, maar buiten de EU te denken. Premier Rasmussen: „Om eerlijk te zijn, het zal een land zijn dat niet echt een voorkeursplek is voor migranten of mensensmokkelaars.”

De Oostenrijkse premier Kurz: „Migranten zonder papieren moeten na hun redding op zee aan de buitengrenzen tegengehouden en verzorgd worden. Daarna moeten ze zo snel mogelijk naar hun land van herkomst teruggestuurd worden. Als dat onmogelijk is, moeten we hen in centra in veilige derde landen kortstondige bescherming bieden.”

De Standaard vermoedt dat het dan gaat om een Balkanland zoals Albanië of Kosovo.