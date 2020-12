Belastingsamenwerking waarschuwt voor valse aanslagen

Dinsdag kwamen er op een dag maar liefst 18 meldingen binnen. En dat aantal is volgens het BsGW slechts het topje van de ijsberg. „Niet iedereen doet namelijk melding van deze brieven”, zegt Ger Moonen, woordvoerder van de instantie. „Het kan zomaar zijn dat het aantal brieven dat circuleert het tienvoudige hiervan is.”

Op het eerste oog levensecht

Volgens het BsGW zien de brieven er op het eerste oog levensecht uit. Er wordt met spoed gevraagd om voor het eind van dit jaar 130 euro over te maken. Dat de brief vals is, is volgens de woordvoerder te herkennen aan het feit dat die is gericht ’Aan de bewoners van dit adres’ en dus niet op naam is gesteld. Verder staat er in de brief de tekst ’alleen samen krijgen we corona onder controle’. En dat wordt volgens de BsGW nooit op een aanslag gezet.

Daarnaast is het rekeningnummer dat wordt genoemd is niet van BsGW, maar van oplichters. Ook het genoemde telefoonnummer klopt niet. „We raden iedereen die zo’n brief ontvangt aan om eerst bij ons na te gaan of er wel een echte aanslag is verstuurd”, zegt Moonen. In ieder geval hebben inwoners in Heerlen, Roermond en Sittard melding gedaan van deze oplichtingsvorm, die ’phishing’ wordt genoemd.

Derde keer

Volgens de woordvoerder is het de derde keer in twee jaar tijd dat er neprekeningen op de deurmat vallen. „We hebben aangifte bij de politie gedaan en banken op de hoogte gebracht dat er een nepaanslag wordt gebruikt”, aldus Moonen.

De Fraudehelpdesk, het eerste loket bij oplichting, laat weten dat er buiten Limburg nog geen meldingen zijn geweest over vervalste aanslagbrieven.