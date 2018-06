Nederlanders winnen Europese uitvindersprijs

Loopstra en Banine werken voor ASML. Daar hebben ze zogeheten lithografie met extreem ultraviolet licht ontwikkeld. Die techniek maakt het mogelijk om kleine, supersnelle computerchips te maken.

De uitvindersprijs ging vorig jaar naar Jan van den Boogaart, die betrokken was bij een manier om malaria snel op te sporen. In 2016 won ingenieur Anton van Zanten, die het Elektronisch Stabilisatie Programma (ESP) heeft ontwikkeld. Dat helpt automobilisten die dreigen de macht over het voertuig kwijt te raken. En in 2015 ging de Inventor Award naar de Oostenrijker Franz Amtmann en de Fransman Philippe Maugars, die voor het Nederlandse bedrijf NXP de technologie achter contactloos betalen hebben ontwikkeld.