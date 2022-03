Premium Het beste van De Telegraaf

OM eist in hoger beroep 6,5 jaar cel en tbs tegen Hoornse straatverkrachter

Door Robert Vinkenborg Kopieer naar clipboard

De Holenweg in Hoorn, waar in 2019 een toen 23-jarige vrouw werd verkracht. Volgens het OM door Mourad T. Ⓒ Martin Mooij

Amsterdam - In hoger beroep is dinsdag voor het gerechtshof in Amsterdam een celstraf van 6,5 jaar en tbs en dwangverpleging geëist tegen Mourad T. (32) uit Hoorn. Het Openbaar Ministerie houdt vol dat T. in zijn woonplaats gruwelijk heeft huisgehouden door drie vrouwen op straat aan te vallen, te mishandelen en aan te randen of te verkrachten.