Beelden: lava stroomt uit beruchte vulkaan Congo

De Nyiragongo-vulkaan, zo’n 10 kilometer ten noorden van Goma, barstte zaterdagavond uit. Duizenden mensen sloegen op de vlucht. 5000 tot 7000 mensen hebben een veilig heenkomen gezocht in het nabijgelegen Rwanda. Hoewel nog niet duidelijk is of de situatie is gestabiliseerd, zijn de eerste mensen zondagochtend weer teruggekeerd.

De lavastroom heeft de luchthaven van Goma niet bereikt en ook niet de stadsgrenzen, maar wel de omliggende dorpen. Meerdere woningen zijn verwoest. Het is niet duidelijk hoeveel schade de vulkaanuitbarsting heeft aangericht. Ook is niet bekend of er gewonden of doden zijn gevallen. Wel is er paniek te zien op beelden op sociale media van omstanders, nadat de vulkaan uitbarst.

De Nyiragongo is een van de meest actieve vulkanen ter wereld en wordt als een van de gevaarlijkste beschouwd. Bij de vorige uitbarsting in 2002 in Congo, Centraal-Afrika, vielen meer dan honderd dodelijke slachtoffers en werden 120.000 mensen dakloos. De dodelijkste uitbarsting was in 1977. Toen stierven meer dan zeshonderd mensen.