Rouwdeskundige: ’Spotlights niet per se negatieve impact op rouwproces’

Rouwdeskundige Daan Westerink Ⓒ Hollandse Hoogte / Gerard Til Photo

Amsterdam - Het overlijden van haar zusje Inés is een ramp voor koningin Máxima. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst gaat het vermoedelijk om zelfdoding. Rouwdeskundige Daan Westerink: „Het is verschrikkelijk om iemand zo te verliezen. De impact is natuurlijk enorm.”