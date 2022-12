12 jaar geëist voor betrokkenheid neersteken advocaat Zoetermeer

Kopieer naar clipboard

Verdachten Yassine D. en Marwan I. Ⓒ Petra Urban

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor het gerechtshof in Den Haag opnieuw een celstraf van twaalf jaar geëist tegen een man die verdacht wordt van betrokkenheid bij het neersteken van een advocaat in Zoetermeer. Het slachtoffer werd op 26 september 2017 in de spreekkamer van haar kantoor met een stanleymes in haar gezicht en hoofd gestoken en raakte daardoor levensgevaarlijk gewond.