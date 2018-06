GroenLinks wil onderzoek naar dividendtaks

De afschaffing van de belasting die bedrijven moeten inhouden op de winstuitkering aan hun aandeelhouders is omstreden. De in het regeerakkoord afgesproken maatregel kost de schatkist zo’n 1,4 miljard euro per jaar. Snels vindt dat het kabinet beter moet uitleggen waarom dat goed is voor het land.

„De Tweede Kamer heeft recht op onafhankelijke informatie over het besluit, daarom willen we de Algemene Rekenkamer inschakelen om alle informatie boven tafel te krijgen”, aldus de financieel woordvoerder van GroenLinks. Of zijn verzoek wordt ingewilligd, is aan de Rekenkamer. Die bepaalt zelf zijn eigen onderzoeksagenda.

Onderzoekssite Follow the Money (FTM) schrijft donderdag dat het besluit om de dividendbelasting af te schaffen zou genomen zijn op basis van een rammelend onderzoek, dat is betaald door Shell en is uitgevoerd door de Rotterdam School of Management. Zowel de onderzoeksmethoden en de onafhankelijkheid van het rapport staan volgens FTM ter discussie.