Wie is mysterieuze blondine die telkens weer achter Poetin opduikt?

Door Arnout Gyssels

Moskou - Statige foto’s laten nemen hoef je de Russische president Poetin niet te leren. De president op de voorgrond, vaderlijk of streng de bevolking toekijken, en dan al naar gelang wat nodig is militairen, hoogwaardigheidsbekleders of vrome burgers op de achtergrond. Maar als je goed kijkt, dan zie je nogal vaak dezelfde gezichten terugkeren.