Geen overlevenden na crash vliegtuig Kenia

De Cessna was opgestegen in Kitale in het westen van het land en op weg naar Nairobi. Hoewel onmiddellijk een zoekactie werd gestart, werd het wrak donderdagmorgen pas gespot in de Abderdare-bergketen ten noorden van de hoofdstad. De bergingsactie wordt bemoeilijkt door het slechte weer en het ontoegankelijke gebied. De oorzaak van de crash is onbekend.

