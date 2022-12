Kabinet en koningspaar niet naar WK-kwartfinale Nederland-Argentinië

Deze week reizen geen ministers af naar Qatar, en ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima - geboren Argentijnse - blijven thuis. De laatste dagen hield het kabinet nog wel de optie open om iemand naar de kwartfinale te sturen.

Woensdag is de knoop doorgehakt om niet te gaan, zo meldt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Volgens Haagse bronnen heeft dat alles te maken met het feit dat Argentinië óók geen hoge gast op de tribune zet.

Finale

Als Nederland de finale van het WK haalt, gaat er een topdelegatie naar Qatar. Dat meldde premier Rutte vorige week al. De kans is groot dat de minister-president dan zelf afreist, mogelijk samen met het koningspaar.

Mocht Nederland vrijdag winnen van Argentinië, dan bekijkt het kabinet volgende week opnieuw of er een afvaardiging naar de halve finale gaat. Die wedstrijd zou worden gespeeld tegen de winnaar van de kwartfinale Brazilië-Kroatië. Ook dan speelt mee welke afvaardiging het land van de tegenstander naar Qatar stuurt.

Minister Helder

De Nederlandse delegatie bij het WK is al maanden omstreden. De Tweede Kamer sprak zich in meerderheid uit tegen een afvaardiging. Het kabinet besloot anders, onder meer om de relatie met Qatar niet te beschadigen. De oliestaat is een belangrijke gasleverancier voor Nederland.

Bij de groepswedstrijd tegen Qatar was sportminister Conny Helder (VVD) aanwezig. Zij sloeg volgens critici een ’diplomatieke flater’ door een sjaal met de tekst ’Never Mind’ te dragen over haar OneLove-speldje. Bovendien werd zij in haar hemd gezet door twee Qatarese hoogwaardigheidsbekleders naast haar, die opzichtig een pro-Palestijnse armband droegen.