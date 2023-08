Noord-Koreaanse leider Kim bepleit meer oorlogsvoorbereidingen

Kim deed zijn oproep tijdens een speciale vergadering van de Centrale Militaire Commissie van de regerende Arbeiderspartij. De vijand met wie een oorlog dreigt werd niet bij naam genoemd, maar het gaat naar alle waarschijnlijkheid om Zuid-Korea en diens bondgenoten. In een verklaring achteraf benadrukte de commissie dat het belangrijk is „het leger grondiger voor te bereiden op oorlog als reactie op de ernstige politieke en militaire situatie die op het Koreaanse schiereiland is ontstaan.”

Ook werd bekend dat de chef van de generale staf van het Noord-Koreaanse leger, Pak Su-il, wordt vervangen door Ri Yong-gil, een hoge regeringsfunctionaris, bericht het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Ook andere „commandanten op sleutelposities” worden volgens Yonhap vervangen.