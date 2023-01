Cokesnuiver reed rond na gebruik van bijna veertig keer de toegestane hoeveelheid drugs

De drugsgebruiker werd enkele weken geleden betrapt tijdens een controle in de regio Waterland. Toen de automobilist werd gecontroleerd, kregen de agenten al snel het vermoeden dat hij onder invloed van drugs was en uit een eerste test kwam inderdaad een positieve uitslag naar voren. Na zijn aanhouding werd daarom bloed afgenomen voor een nauwkeurige test in het laboratorium.

Die is nu binnen en de uitslag liegt er niet om. Uit het bloedonderzoek kwam het gebruik van zowel cocaïne als morfine of heroïne naar voren. Omdat het een combinatie van drugs is, zijn de toegestane waarden lager dan wanneer iemand slechts één verdovend middel heeft gebruikt. De hoeveelheid heroïne/ morfine die in het bloed van de automobilist werd aangetroffen, was iets hoger dan toegestaan, maar het cokegebruik leverde een overschrijding van 37 keer de toegestane hoeveelheid op. Ook als de chauffeur alleen cocaïne had gebruikt, zou dat nog altijd bijna acht maal de toegestane hoeveelheid zijn geweest.

De zaak wordt nu overgedragen aan de verkeersofficier.