Stalker die salsadanseres doodstak weer de cel in

Omdat er kans op herhaling aanwezig is, is de voorwaardelijke straf een stok achter de deur, aldus de rechtbank. Ook is S. direct onder elektronisch toezicht gesteld en is hem een contact- en gebiedsverbod opgelegd. „De rechtbank vindt deze maatregelen noodzakelijk omdat gebleken is dat de man een onbehandelbare waanstoornis heeft. De kans op herhaling en letselschade is hierdoor groot.” Dat S. blowde en regelmatig zijn medicijnen niet nam, vergroot het risico nog meer. De man moet zich daarom per direct laten behandelen door de GGZ en er zal op worden toegezien of hij zijn medicijnen wél inneemt.

’Ik hou zielsveel van haar’

De belaagde vrouw kende S. oppervlakkig uit de tijd van voor de moord in 2006. S. verklaart „zielsveel” van de serveerster te houden. Na veel moeite te hebben gestoken in het uitzoeken waar ze woonde en werkte, belde hij haar vorig jaar op. Hij zei uit Rotterdam te bellen, waarop de vrouw vertelde dat ze hem niet kende. Opeens stond hij luttele seconden later voor haar op het terras in Alkmaar. „Ken je me nu wel?”

Het slachtoffer maakte meteen duidelijk dat ze niets met hem te maken wilde hebben. Toen ze erachter kwam dat S. al eerder een vrouw heeft gestalkt, van haar fiets heeft getrokken en daarna met elf messteken om het leven heeft gebracht, stond ze doodsangsten uit en sliep ze met een breekijzer naast haar bed. Later verscheen hij opnieuw op haar werk. De belaagde vrouw was zelf niet aanwezig, maar de man barstte tegenover een collega van de vrouw in huilen uit en zei dat hij zielsveel van de vrouw houdt.

De rechtbank heeft meegewogen dat de man in 2006 is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging wegens moord op Annemarie Sluijs. De rechtbank vindt dat S. zich schuldig heeft gemaakt aan stelselmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de vrouw: „Het gedrag van de man en de uitlatingen waren ongepast omdat ze elkaar alleen oppervlakkig kenden van zeer lange tijd geleden.”