35 miljoen EU-hulp voor Venezolanen

Deze kappers knippen mensen voor een schappelijk prijsje onder een brug in Caracas. Ⓒ AFP

BRUSSEL - Om de sociaal-economische misère in Venezuela te verzachten, maakt de EU ruim 35 miljoen euro vrij voor nood- en ontwikkelingshulp. Veel Venezolanen zijn hun land ontvlucht. De buurlanden die effecten ondervinden van de crisis, met name Colombia, krijgen ook steun. Het geld is bedoeld voor voedsel, water, gezondheids- en hygiëneprojecten en conflictpreventie.