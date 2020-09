Gouden Koets tijdelijk naar museum

Na afronding van de omvangrijke restauratie gaat de Gouden Koets van juni tot en met november naar het Amsterdam Museum voor de tentoonstelling ’Gouden Koets - Geschenk van Amsterdam’. Dat betekent dat de bijzondere koets volgend jaar niet zal worden ingezet op Prinsjesdag.

De Gouden Koets werd in 1898 geschonken door inwoners van Amsterdam voor de inhuldiging van koningin Wilhelmima. Twaalfhonderd ambachtslieden werkten mee aan de bouw, onder wie weesmeisjes uit het Burgerweeshuis waar het Amsterdam Museum in is gevestigd.

Activisten

Het rijtuig wordt in een glazen behuizing op de binnenplaats van het stadsmuseum geparkeerd. Er komt ook aandacht voor ’verschillende perspectieven op de geschiedenis’. Een kleine groep activisten voert actie tegen de Gouden Koets vanwege een paneel van de Amsterdamse schilder Nicolaas van der Waay. Op het werk is een huldeblijk te zien van de toenmalige koloniën met onder meer een knielende zwarte man.

Tijdens de restauratie is besloten om de geschiedenis niet uit te wissen. Nu ’Black Live Matters’ is overgewaaid van de Verenigde Staten naar ons land laait het debat over de koets opnieuw op. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft nog geen mededelingen gedaan over de plannen met de koets na de tentoonstelling in de hoofdstad.