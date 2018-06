Kamer wil opheldering verlof uzi-killer Pascal F.

Minister Dekker verleent F. transmuraal verlof. Daardoor kan de moordenaar ook buiten de kliniek wonen en behandeld worden. Nabestaanden begrijpen niks van de stap van de minister die volgens hen haaks staat op het oordeel van de rechter.

PVV-Kamerlid Markuszower is onthutst en wilde er in de Kamer over debatteren „Minister Dekker laat levensgevaarlijke en gestoorde veroordeelde moordenaar vrij rond lopen in Nederland. Dat is een levensgevaarlijk en gestoord besluit van deze VVD’er.”

De rest van de Kamer wil echter geen apart debat over deze casus en ’het functioneren van de minister’, zoals de PVV het noemde. Het verhaal, dat vanochtend in De Telegraaf werd onthuld, zal wel besproken worden in een al ingepland debat.

De gehele Tweede Kamer wil wel een brief waarin Dekker uitleg moet geven over zijn besluit. „Risico-inschatting moet goed gebeuren en ik kan dit besluit niet goed volgen”, zegt Kamerlid Kuiken (PvdA). Ook regeringspartij VVD eist opheldering. „We willen precies de feiten weten. Daar is alle reden toe”, zegt Kamerlid Van Oosten.

„Een rechter heeft aangegeven dat hij gevaarlijk is en vervolgens lijkt het erop dat ’ie gewoon naar buiten mag. Ik snap dat niet”, reageert CDA-Kamerlid Van Toorenburg. „Een rechter zegt niet voor niets dat iemand gevaarlijk is.” Denk-fractievoorzitter Azarkan spreekt van ’een ernstige zaak’ en wil ook opheldering.

Dekker liet De Telegraaf weten dat hij zijn besluit baseerde op een verzoek van de kliniek en een nieuw positief besluit van het Adviescollege Verloftoetsing. Die zeiden volgens hem, dus een half jaar nadat alle seinen op rood stonden, nu dat Pascal F. toch klaar is voor transmuraal verlof.

Over het al dan niet beëindigen van tbs gaat de rechter, over de invulling van een tbs-maatregel gaat de minister. De minister kan, zoals in dit geval, dus ook besluiten dat een tbs’er thuis mag zitten tijdens de maatregel.