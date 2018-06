Man (28) gewond bij schietpartij bij villa

Het slachtoffer is gisteravond in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. Op de plaats van het incident aan de Kattenleger in Bemmel werd bij het politie-onderzoek vuurwapens en twee hennepkwekerijen aangetroffen.

Het lijkt erop dat de aanleiding van het incident in de relationele sfeer ligt. Welke rol de betrokkenen bij het incident hebben zal verder politie-onderzoek moeten uitwijzen.