Noord-Korea zegt nieuwe hypersonische raket te hebben afgevuurd

Maandag lanceerde Noord-Korea al ten minste één ongeïdentificeerd projectiel in zee, meldde het Zuid-Koreaanse leger dinsdag aan persbureau Yonhap. Kort na de lancering zei de Noord-Koreaanse VN-ambassadeur Kim Song tijdens de Algemene Vergadering van de VN dat niemand het land het recht kan ontzeggen om nieuwe wapens te testen.

Medio september vuurde Noord-Korea nog twee ballistische raketten af. Dat was destijds de eerste test met dit soort raketten sinds maart en de tweede grote raketproef binnen een week.

Noord-Korea mag krachtens een resolutie van de Veiligheidsraad van de VN geen ballistische raketten afvuren, maar daar trekt het land zich weinig van aan. De testen leidden tot sterke veroordelingen door onder meer Zuid-Korea, Japan en de VS, maar niet tot sancties. De VS riepen Pyonyang op tot een dialoog over zijn wapenprogramma’s. Daar is het tot dusver nog niet van gekomen.

De test van dinsdag zou echter met een hypersonische raket zijn uitgevoerd, niet met een ballistische. Hypersonische raketten zijn zo snel dat ze moeilijk door bestaande raketafweersystemen kunnen worden onderschept. Ze hebben een minder ver bereik dan ballistische raketten en vallen niet onder de bewuste VN-resolutie.