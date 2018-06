Zoon moeder die ’niet gemist wordt’ spreekt

„We wilden het laatste woord hebben”, zegt Jay Dehmalo (58) tegen de Daily Mail. Hij schreef over zijn moeder dat ze ’niet gemist zal worden’ en dat de wereld ’nu een betere plek is geworden’. Pijnlijk, maar niet onterecht, zegt Dehmalo zelf. „Je kunt niet bedenken waar we doorheen zijn gegaan.”

Dehmalo schreef de rouwadvertentie met zus Gina (60). Beiden hadden al jaren geen contact meer met hun moeder Kathleen Dehmlow, hebben hun naam ietwat aangepast om het verleden uit te wissen en moesten via een neef vernemen dat hun moeder op het sterfbed lag.

Drank en feest

Op basis van een gesprek met Dehmalo beschrijft de Daily Mail een jeugd waarin beide kinderen nauwelijks aandacht kregen, van hot naar her werden gestuurd, en uiteindelijk door hun grootouders werden opgevangen toen moeder Dehmlow zwanger werd van de jongste broer van haar echtgenoot.

Jay Dehmalo Ⓒ Facebook

Toen de rouwadvertentie viraal ging, belden vrienden naar Dehmalo. „We dachten dat je moeder al lang overleden was, door een auto-ongeluk”, zeiden ze.

Zowel moeder Kathleen als vader Dennis ’hielden van drank en feest’, zo beschrijven familieleden. Ze waren duidelijk ’niet in staat Jay en Gina op te voeden’. Tegelijkertijd waren zij ’moeilijke kinderen’, die later ook ruzie met hun grootouders zouden krijgen over geleend geld dat nooit zou worden terugbetaald.

Geen spijt

Dehmalo vertelt hoe zijn moeder wel blij en gelukkig was met de kinderen van zijn oom, maar geen aandacht meer aan hen schonk. „Ik herinner me dat ze twee keer thuiskwam en foto’s liet zien van zichzelf en de nieuwe kinderen; ze speelden met kaarten en dronken bier. Gina en ik kregen totaal geen aandacht. We stonden daar gewoon. Alsof we niet bestonden. Hoe kun je dat doen, als moeder? Toen wisten we: hier moeten we weg.”

Spijt heeft Dehmalo niet van de rouwadvertentie. „We wisten dat het negatief kon uitpakken, maar het heeft ons echt geholpen om het laatste woord te krijgen.”