Opnieuw een Nederlandse hoofdarrangeur voor bloemen Urbi et Orbi

Eerder dit jaar leek het erop dat er geen Nederlandse bloemen voor deze gelegenheid naar het Vaticaan zouden komen, omdat sponsors waren afgehaakt. Inmiddels heeft de Friezenkerk in Rome, verantwoordelijk voor de organisatie, bestaande en nieuwe sponsors bereid gevonden bloemen te geven. Ook vrijwilligers en de vaste transporteur zijn weer betrokken, en dus kon Van der Burg van start. Hij heeft in het verleden internationale prijzen gewonnen voor zijn bloemsierkunst en werd gevraagd voor deze opdracht, onder meer omdat hij al ervaring had met ’pauselijke bloemen’. Zo deed hij al eerder een project voor het Vaticaan tijdens de Wereldtentoonstelling in China.

Anders dan normaal

Van der Burg, inmiddels gepensioneerd maar nog actief als maker van driedimensionale kunstobjecten, is ongeveer zes weken geleden begonnen aan de voorbereidingen voor de bloemstukken. De arrangementen zullen er anders uitzien dan eerdere jaren. Naast het traditionele gebruik van bloembollen voegt hij grote bloemstukken met planten toe. Naast de troon van de paus komen nu twee enorme bloemstukken van 5,5 meter hoog te staan. Van der Burg wil de actualiteit daarin verwerken, door bijvoorbeeld de anthurium (flamingoplant), rozen en delphinum (ridderspoor) te gebruiken. „De anthurium is hartvormig en staat voor hartelijkheid. De roos staat voor liefde. Die twee begrippen zijn heel belangrijk in de situatie in de wereld op dit moment.” Hij doelt daarmee op de oorlog in Oekraïne en „de vluchtelingen die overal hartelijk en met liefde worden opgevangen.”

Hij kijkt er naar uit naar Rome te gaan. Hij vliegt er op Witte Donderdag (14 april) naartoe met een heel team. In de tuinen van het Vaticaan, waar bijna nooit iemand mag komen, starten ze met voorbereidingen. De ’echte’ klus is dan op paaszaterdag. Hij en zijn team beginnen dan om 05.30 uur met opbouwen. „Ik heb in het verleden veel mooie en internationale dingen gedaan, maar nog niets dat zoveel impact heeft. Ook voor de sponsors is het mooi. Die zijn trots dat hun bloemen daar dan staan.” Hij neemt zelfs een soort roos mee, die nog niet eens een naam heeft.

Of hij de paus zelf zal zien of spreken is niet bekend. Wel heeft het Vaticaan hem uitgenodigd voor een lunch. „Als de paus zou komen zou dat een verrassing zijn.”