Vrouw belt 1400 keer 112 in twee maanden tijd, politie staat voor een raadsel

Wijkagent Bart Bosman laat aan Omroep Gelderland weten dat inmiddels wel achterhaald is dat de vrouw belt vanuit de buurt van De Ulenpas, een wooncentrum voor senioren. Volgens de regionale omroep bestaat De Ulenpas uit twee woontorens van dertien verdiepingen. Er zijn 234 appartementen en twee interne dienstwoningen. Maar: of de beller daadwerkelijk in het complex woont, is niet duidelijk. Ze kan ook nog in de nabije omgeving wonen. En dus is het zoekgebied voor de politie gewoon te groot. „Ons onderzoek is dus breder en we kunnen niet zomaar alle mobeiele telefoons uitpeilen, daar zijn regels voor. Dat maakt het vinden van de beller lastiger.” Bij alle woningen aanbellen, heeft volgens Bosman geen zin. „Te veel voordeuren.”

Voor acute problemen bij het alarmnummer heeft de vrouw nog niet gezorgd. „112 is altijd bereikbaar, maar de beller houdt wel een lijn bezet en dat betekent dat iemand anders in de wacht zit. En dat is natuurlijk vervelend bij een noodsituatie.” De beheerder van het wooncentrum is ervan overtuigd dat de beller niet daar woont. „Ik ken iedereen hier.”

Volwassenen kunnen een boete krijgen of een gevangenisstraf voor het misbruiken van het alarmnummer. „Dit is iemand die hulp nodig heeft”, aldus wijkagent Bosman.