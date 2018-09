’Draagmoeder voor geld mag’

Een commissie onder leiding van PvdA’er Aleid Wolfsen onderzocht de afgelopen jaren of de Nederlandse wet nog wel past bij de enorme variëteit aan gezinssamenstellingen. Het draagmoederschap was daar onderdeel van.

In Nederland komt draagmoederschap haast niet voor. Dat komt doordat het in ons land wettelijk verboden is om daarvoor te betalen. Wensouders wijken daardoor uit naar het buitenland en volgens de commissie Wolfsen neemt dat de laatste jaren alleen maar toe.

Het draagmoederschap in het buitenland kent voor de toekomstig ouders helaas nogal wat potentiële gevaren, zo blijkt uit het vorige week gepresenteerde eindrapport van de commissie Wolfsen. De casus van Sander en Karim, die hartstochtelijk uitkijken naar hun kindje van een Cambodjaanse draagmoeder, past in dat beeld.

Het lastigste is om te bepalen wie nou eigenlijk de juridische ouders zijn. Vaak is de draagmoeder dat in eerste instantie, en moeten er juridische procedures in gang worden gezet alvorens het kind met de nieuwe ouders mee naar Nederland mag. In het geval van Sander en Karim lijkt het erop dat ze door de veranderde regelgeving in Cambodja niet eens meer een kans maken om de juridische vaders van hun kindje te worden.

De commissie Wolfsen concludeert in haar rapport dat het draagmoederschap in het buitenland in feite te onduidelijk is voor alle betrokkenen: de draagmoeder, de wensouder, het kind en mogelijke donoren. Geadviseerd wordt daarom om het verbod op commercieel draagmoederschap in Nederland op te heffen en er goede regels voor op te stellen.

Het belang van het kind moet daarbij voorop staan, maar ook moet er oog zijn voor de draagmoeder die niet mag worden uitgebuit.

Het kabinet heeft uitermate positief gereageerd op de plannen van Wolfsen en zijn denktank. De verwachting is dat ze worden overgenomen. De ervaring leert echter dat soortgelijke wetgeving jaren kan duren. Wensouders Sander en Karim hebben er op dit moment eigenlijk niks aan.

D66-Kamerlid Vera Bergkamp trekt zich de ’schrijnende’ situatie van het stel aan. Ze wil weten of het ministerie van Buitenlandse Zaken iets kan en wil betekenen. „Ik heb Kamervragen gesteld. Het kan in dit persoonlijke geval toch niet zo zijn dat de draagmoeder straks met het kind van Sander en Karim zit?”, vraagt de politica zich af.