Honderden vissers in het nauw op afgebroken ijsschots

Sakhalin - Honderden ijsvissers hebben bijna twee dagen als ratten in de val gezeten op een afgebroken ijsschots in het oosten van Rusland. Maarliefst 600 vissers sloegen waarschuwingen van de lokale autoriteiten in de wind en gingen toch het ijs op. Toen een enorme schots afbrak konden ze geen kant op. Het duurde maarliefst twee volle dagen om de visclub met bootjes weer in veiligheid te brengen.