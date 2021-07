Babykonijntje van de N206 geplukt bij Noordwijkerhout

Dat meldt het Leidsch Dagblad. In eerste instantie kwam er bij de hulpdiensten een oproep binnen van een vermiste hond in Katwijk. Tijdens de zoektocht naar de hond werd het kleine witte konijntje aangetroffen. Een medewerker van de provincie heeft het diertje van de weg gehaald en in een emmer gestopt.

Het konijntje is opgehaald door de dierenambulance en wordt onderzocht. Het is onduidelijk hoe het beestje op de weg terecht is gekomen.

Het zou niet gaan om een wild konijn. Waarschijnlijk is het konijntje amper een week oud.