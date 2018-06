Aanslagpleger Stockholm krijgt levenslang

Akilov reed in april vorig jaar met een gestolen vrachtwagen in op voetgangers in een drukke winkelstraat. Daardoor raakten ook meerdere mensen gewond. De aanslag nam in totaal ongeveer veertig seconden in beslag. De truck kwam na ongeveer vijfhonderd meter tot stilstand tegen een warenhuis.

De veertigjarige man had de truck gestolen bij een restaurant. Hij kon na de aanslag vluchten, maar werd nog dezelfde dag aangehouden bij een tankstation. De man verklaarde tijdens de rechtszaak dat hij Zweden wilde straffen voor de deelname aan de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat.

De verdachte woonde sinds 2014 in Zweden, waar hij tevergeefs asiel had aangevraagd. De rechtbank oordeelde dat de man na het uitzitten van zijn straf moet worden uitgezet. Hij mag daarna het land nooit meer in. Gevangenen die in Zweden tot levenslang zijn veroordeeld, komen doorgaans na ongeveer zestien jaar weer op vrije voeten.