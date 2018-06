20 jaar cel voor moord zwangere salsalerares Sarah Kolenberg

Vriendinnen van Sarah vonden haar levenloze lichaam op 27 augustus 2017 in haar woning aan de Tubantiastraat in Enschede, gelegen in een plas bloed.

Een ’player’, omschreef justitie de in Suriname geboren verdachte tijdens de rechtszaak. Een man die zich voordeed als de piloot Marciano die bij KLM zou werken. Tientallen vrouwen zijn in dit alter-ego getrapt en hebben met hem het bed gedeeld. Zijn advocaat bepleitte eerder vrijspraak omdat er volgens hem bewijzen zijn die duiden op een andere dader.

Bloed in zijn auto

De verdachte had met het slachtoffer een buitenechtelijke relatie. Uit chatverkeer tussen het tweetal is duidelijk geworden dat Kolenberg zwanger was. Zij wees D. aan als vader van de baby, al bleek later uit DNA-onderzoek dat dit niet het geval was.

In de auto van D., die hij vlak voor zijn arrestatie schoongemaakt had, is een druppel bloed van Sarah gevonden. Volgens D. is die daar gekomen bij een wilde vrijpartij, maar de rechters achten dit „uiterst ongeloofwaardig.”

Zwaardere straf verdiend

Volgens de rechtbank heeft D. uiterst planmatig kunnen ensceneren dat het slachtoffer tijdens een woningroof om het leven zou zijn gebracht, maar de verdachte kwam al snel in beeld doordat de omgebrachte Sarah d’r vriendinnen van uur tot uur en dag tot dag op de hoogte hield van haar relatie.

Gezien de ernst van deze schokkende moord en het proberen te verhullen van zijn daad, achten de rechters een zwaardere straf dat het OM eiste op z’n plaats.

