LIVE: Eerste zitting over groepsverkrachting meisjes (15 en 16)

De verkrachtingen zouden hebben plaatsgehad in januari van dit jaar, en gebeurden bij ’verminderd bewustzijn’. Met andere woorden: terwijl de meisjes gedrogeerd waren. Alle verdachten zitten achter de tralies. Het wachten is onder meer op uitslagen van toxicologisch onderzoek naar de haren, urine en het bloed van de slachtoffers. Op basis daarvan moet duidelijk worden was ze is toegediend.

Het onderzoek naar de groepsverkrachtingen begon nadat drie tienermeisjes aangifte hadden gedaan van verkrachting door meerdere jongens. De politie vermoedt dat nog meer meisjes slachtoffer zijn geworden.

Het gaat om een eerste inleidende zitting, die middels een live-verbinding wordt gevolgd. „We kijken naar een groot tv-scherm waarop we verdachte Marco H. zien en zijn advocaat. Marco H. zit in een kale kamer. De advocaat heeft een boekenkast op de achtergrond en schilderijtjes aan de muur”, schetst rechtbankverslaggever Saskia Belleman het beeld. Wanneer de inhoudelijke behandeling plaatsheeft, valt nog niet te zeggen.

