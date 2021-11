21 mannen voor rechter om seksuele uitbuiting 16-jarig meisje

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00 uur).

De andere achttien verdachten hadden volgens het Openbaar Ministerie tegen betaling seks met het meisje in hotels, auto's of in hun woning. Twee van hen hoefden niet te betalen voor de diensten en kunnen dus niet vervolgd worden voor ontucht of mensenhandel. Zij worden verdacht van het bezitten of verspreiden van kinderporno.

De omvangrijke ontuchtzaak, de grootste in Nederland sinds de Valkenburgse zedenzaak in 2015, kwam aan het licht toen de politie getipt werd over een seksadvertentie waarin de diensten van het meisje werden aangeboden. De politie maakte een nepafspraak en trof het meisje in een hotel in Eindhoven. Daar gaf ze toe dat ze als prostituee werkte. Via haar telefoongegevens kwam de politie de verdachten op het spoor.

Het OM zegt iedereen die een rol in deze zaak speelt, aan te willen pakken met strenge straffen om prostitutie onder minderjarigen terug te dringen. In 2015 werden tientallen klanten van de 16-jarige Kimberley vervolgd, die tegen betaling seks met haar hadden in een Valkenburgs hotel. De meesten van hen kregen uiteindelijk een celstraf van een dag en een taakstraf.

Nadat dinsdagochtend eerst de drie chauffeurs voor de rechter verschijnen, volgen dinsdagmiddag drie klanten. Vrijdag staan nog eens zeven klanten voor de rechter en volgende week maandag de resterende acht verdachten.