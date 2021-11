Celstraffen geëist voor ontucht en uitbuiting 16-jarig meisje

Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel.

De drie verdachten regelden klanten voor de toen 16-jarige Sharella uit Valkenswaard en brachten haar daar ook naar toe. Ze beweerde dat ze 21 jaar was en de mannen deden niets om dat te controleren, al twijfelden ze wel over haar leeftijd. Ze kwamen in contact met elkaar via dating- of sekssites.

Tegen Samir A. (25) uit Tilburg werd bij de rechtbank in Den Bosch de zwaarste straf geëist: achttien maanden cel. Hij had alle alarmbellen die erop wezen dat ze minderjarig was, moeten horen, maar was slechts uit op geldelijk gewin. Levent D.(29) uit Oss en Gürbet B. (35) hoorden tien maanden onvoorwaardelijke celstraf tegen zich eisen.

Het drietal deed al die tijd in de ogen van het Openbaar Ministerie te weinig om de echte leeftijd van Sharella te achterhalen. Ze vermoedden wel dat ze jonger was dan de 21 jaar waar ze zich voor uitgaf, maar vroegen daar niet vaker dan één keer naar. Toen ze daar geen antwoord op kregen, lieten ze het erbij.

Sharella gebruikte in de zomer van 2019 het identiteitsbewijs van haar 21-jarige zus uit Rotterdam om klanten te misleiden. De drie mannen die dinsdagmorgen terechtstonden, zijn volgens haar ook geen loverboys of haar pooier geweest. „Ik maakte de afspraken zelf met de klanten en beheerde het geld.”

De politie kwam haar op het spoor via een advertentie op sexjobs.nl. Op haar telefoon vond de politie ook gegevens van klanten. Daarvan staan er dinsdagmiddag, vrijdag en volgende week achttien voor de rechter op verdenking van ontucht.

’Ik heb het gevoel dat ik ze verlink’

Ze verklaarde tijdens politieverhoren dat ze het niet eerlijk vindt dat er nu 21 mannen voor de rechter moeten verschijnen omdat ze, al dan niet betaalde, seks met haar hebben gehad. „Ik heb het gevoel dat ik ze aan het verlinken ben. Ik heb de mannen zelf misleid, ik ben een goede leugenaar”, aldus Sharella in het politieverhoor. De drie mannen die dinsdagmorgen terecht moeten staan omdat ze Sharella naar seksafspraken brachten, zijn volgens haar ook geen loverboys of haar pooier geweest. „Ik maakte de afspraken zelf met de klanten en beheerde het geld. Als ik 500 euro verdiende, kreeg de chauffeur 150 euro.”

Undercover-agent maakte afspraak

Tegen de politie zei ze dat ze door het sekswerk een goed leven had. „Ik verdiende in een paar dagen wat mensen in een maand verdienen.” Een undercover-agent maakte een afspraak met Sharella en ontmoette haar in een hotel in Eindhoven. Toen hij haar om een identiteitsbewijs vroeg, kon ze alleen een kopietje overleggen. Dat bleek later van haar 21-jarige zus te zijn. De politie doorzocht met toestemming van haar vader en moeder de ouderlijke woning en vonden daar dure merkkleding en schoenen van 545 euro.

Sharella heeft volgens de rechter geen aangifte willen doen tegen haar chauffeurs en klanten. „Ik heb geen hulp gehad en zelf mijn klanten misleid. Ik moet deze last alleen dragen.” Ze begrijpt wel dat de politie heeft ingegrepen. Ze gaf toe dat het leven als prostituee voor een 16-jarige heel zwaar is. Na drie maanden sekswerk woog Sharella nog maar 44 kilo. Ze zit op dit moment in een jeugdinternaat in Brabant.

De drie chauffeurs worden verdacht van mensenhandel en ontucht met de minderjarige. Dinsdagmiddag, vrijdag en volgende week maandag moeten ook achttien klanten voor de rechter verschijnen op verdenking van ontucht.