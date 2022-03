Massale voorjaarskriebels: ’De narcissen en tulpen lopen al prachtig uit’

Binnenland

Dode man (68) gevonden in weiland: ’Hier gebeurt nooit wat en dan dit’

Na de vondst van een dode man in een weiland in het Brabantse Oirschot, maandagavond, zit de buurt nog vol raadsels wat zich precies heeft afgespeeld in hun afgelegen Broekstraat. „Hier gebeurt nooit wat, het is hier rustig en dan dit”, zegt een bewoonster.