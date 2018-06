Na veertig dienstjaren mag je soms aan een kont zitten

De 58-jarige verkeersleider, die met veertig dienstjaren bijna weg kon, zou zich hebben misdragen op een kerstborrel in restaurant Haven van Texel op de Wallen in Amsterdam.

Het begon toen hij na een paar drankjes aan een vrouwelijke collega vroeg waarom ze ’nooit meer van die leuke jurkjes droeg’, zo schrijft Het Parool.

Toen de vrouw antwoordde dat zij zes kilo was aangekomen, was de man 'overdreven schuin gaan staan' om naar de billen van de vrouw te kijken, die hij daarna zeker twee keer had betast, aldus de krant. Toen hij ook nog zei dat ze ’niets voorstelde’ barstte de vrouw in tranen uit.

Een week later werd hij ontslagen. De rechter noemt de actie van de verkeersleider ’zeer-laag-bij-de-gronds’ en ’zeer kwetsend’ maar vindt ontslag te ver gaan.

Omdat er nooit over hem geklaagd is en hij al veertig jaar in dienst was, is het ontslag teruggedraaid.