Milieuclub eist stop op verbouwing Binnenhof om stikstof

Er is een grote renovatie in het Binnenhof, maar de vergunning daarvoor wordt in twijfel getrokken vanwege stikstofuitstoot. Ⓒ ANP / Ramon van Flymen

DEN HAAG - De verbouwing van het Binnenhof moet worden stilgelegd, vindt milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB), die daartoe een handhavingsverzoek heeft ingediend bij de provincie Zuid-Holland. Voor deze verbouwing werd gebruikgemaakt van een bouwvrijstelling, staat in een brief ingezien door de NOS. Maar de Raad van State schrapte begin deze maand deze vrijstelling, waardoor nu voor de bouw, aanleg en sloop van woningen, energieprojecten en wegen wel weer een natuurvergunning nodig is.