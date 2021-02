Hond valt weerloze schapen aan: baasje gezocht

Het natuurgebied in de gemeente Westerveld waar de hond is gezien, is al verboden terrein voor het beest, omdat er veel schapen lopen. Dit staat volgens de politie ook duidelijk aangegeven.

„Er zijn meerdere schapen gewond geraakt en wij zouden graag in contact komen met de eigenaar van deze hond, welke niet aanwezig was op het moment van de aanval”, schrijft de Drentse politie op sociale media. „Lees dus goed de borden voordat u met uw hond in een natuurgebied gaat wandelen.”

Volgens RTV Drenthe vallen honden de laatste tijd schaapskuddes wel vaker aan. Ook baasjes zelf zouden overlast veroorzaken. Sommige herders ontwijken bepaalde drukke natuurgebieden al. Natuurorganisaties constateerden eerder dat vanwege de coronacrisis meer mensen het groen opzoeken.

