Twee jongens (10) vermist in Oosterbeek

Het gaat om twee licht getinte jongens. De ene is 1.30 meter lang, heeft bruin haar en groene ogen. Hij draagt een korte broek en een wit t-whirt met rood logo. De ander is 1.40 meter lang, is mager, heeft zwart haar en draagt een zwart vest met capuchon. De fietsen van de jongens zijn rood en blauw.

Wie weet waar de jongens zich bevinden, wordt met spoed verzocht de politie te bellen.