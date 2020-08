Vermiste jongens (10) uit Oosterbeek weer terecht

Ⓒ Persbureau Heitink

OOSTERBEEK - De twee jongens van tien jaar oud die sinds maandagmiddag 16.45 uur werden vermist in Oosterbeek zijn in goede gezondheid aangetroffen. Dat meldt politie Gelderland via Twitter. De minderjarigen werden aan het het begin van de nacht in Arnhem gevonden.