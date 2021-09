Zeilschip met elf Albanezen onderschept bij Ouddorp

„De laatste tijd zijn meerdere zeilschepen van mensensmokkelaars voor de Nederlandse kust onderschept”, aldus een woordvoerder zaterdag. „We zijn daarom extra alert en werken intensief samen met diverse andere diensten, zoals de douane en de zeehavenpolitie, in de hoop dit soort mensensmokkel in de Nederlandse wateren in de kiem te smoren.”

Groot-Brittannië is volgens de woordvoerder vrijwel altijd de gedroomde eindbestemming van deze vluchtelingen. „Eerst zagen we vooral zogenoemde inklimmers op containerschepen vanuit IJmuiden, Hoek van Holland en de Europoort. Steeds vaker zien we dat mensensmokkelaars kiezen voor zeilschepen. De marechaussee doet verder onderzoek.