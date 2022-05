Echtgenoot van doodgeschoten lerares Texas sterft twee dagen na schietpartij aan ’gebroken hart’

Irma Garcia (46) was één van de twee leerkrachten die tijdens de schietpartij in Texas het leven liet, toen de schutter zich verschanste in haar klaslokaal en in het rond begon te schieten.

Amerikaanse media melden nu dat ook haar echtgenoot donderdag overleden is. Hij zou gestorven zijn aan een hartaanval. Volgens een GoFundMe-pagina die door de nicht van Irma opgezet werd stierf de man aan een „gebroken hart.”

Het stel was al meer dan 24 jaar getrouwd en heeft vier kinderen.