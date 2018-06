Politie zoekt ’agressieve man’ in bossen Soest

De man is klein, gezet, en rijdt mogelijk op een elektrische fiets. Hij droeg woensdagavond een spijkerbroek en zwart-wit gestreept poloshirt. In een Burgernet-bericht wordt hij omschreven als ’agressief’. „Er zijn zorgen over zijn veiligheid, en de veiligheid van anderen”, verduidelijkt een woordvoerder van de politie. „Je weet niet hoe hij reageert op bepaalde situaties.”

De politie wil hem ’vinden en overdragen aan het zorgkader’. Of de man mogelijk is ontsnapt uit een psychiatrische kliniek, zegt de politie niet te weten. „En daarover doen we geen uitspraken in verband met privacy.”

Getuigen melden dat donderdagmiddag de zoektocht lijkt te zijn opgeschaald. Politieruiters, BOA’s en de marechaussee hebben zich verzameld in Soest-Zuid, waarna de omgeving zal worden uitgekamd. De politie bevestigt de extra inzet. „We kregen in de middag een melding van een Burgernet-deelnemer. Die dacht dat hij de man mogelijk heeft gezien”, verklaart een woordvoerder.