Spaanse grensbewakers treffen kind (10) in trolley

De jongen (10) zat onder de groente en fruit, maar werd toch ontdekt. Ⓒ Spaanse politie

Melilla - Twee smokkelaars hebben geprobeerd een 10-jarig Palestijns jongetje in een trolley de grens met Spanje over te krijgen. Het kind was bedolven onder het groente en fruit, maar werd bij de Spaanse exclave Melilla door grenstroepen ontdekt.