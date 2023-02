13-jarige jongen opgepakt om brandstichting school Roermond

Meer wil de politie hierover zondag niet kwijt. Dit omdat de jongen minderjarig is en in beperkingen zit. Dat wil zeggen dat hij met niemand buiten zijn advocaat mag praten. Ook politie en advocaat mogen dan geen verdere informatie geven.

Rond 17.45 uur zaterdag brak de brand uit. De verdachte liet daarbij leuzen achter, waaruit blijkt dat de brandstichting gericht was tegen een docent van deze school. Een kantoor van het college werd door het vuur verwoest. Directeur Marc Demandt van het college noemde de brandstichting bedreigend voor de docent en de school. Het vuur woedde ook in de ruimte waar de docent als leerlingen-coördinator kantoor houdt.

Online

Op een filmpje, dat de dader online heeft gezet, is te zien hoe vlammen in het kantoor oplaaien en onder een deur door naar buiten lekken. Er staat een tekst op het filmpje met de naam van de leraar en er volgen scheldwoorden. Overigens heeft de dader zichzelf deels ook gefilmd.

De school hervat maandag de lessen, maar de eerste uren vallen uit zodat docenten met elkaar kunnen praten over wat er is gebeurd. Voor de lessen beginnen zijn er eerst gesprekken met leerlingen, die daarbij de kans krijgen hun vragen te stellen of zorgen te uiten, aldus de school.

Op zondag is begonnen met de schoonmaak van enkele door vuur of rook getroffen ruimtes in het gebouw. Een vleugel van het gebouw blijft nog twee weken dicht omdat daar nog schoongemaakt moet worden. „We gaan samen ervoor zorgen dat we goed opstarten na een nare gebeurtenis”, aldus de school.